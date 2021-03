Vídeo registra momento em que vento forte arranca placa de sinalização e objeto impacta violentamente contra veículo em cidade russa

Um vídeo registrou o momento em que um vento forte arranca uma placa de sinalização e o objeto impacta violentamente contra um veículo.

A gravação impressionante foi compartilhada recentemente pelo canal ‘ViralHog’, com quase 900 mil inscritos, no YouTube.

Ainda de acordo com as informações, o registro era feito pela passageira do carro atingido na Rússia.

Como é possível ver nas imagens, após a pergunta “onde esta placa vai bater?”, o objeto acaba voando e quebrando o vidro, assustando os passageiros do automóvel.

Reprodução/YouTube - ViralHog

Veículo em cidade russa

Como revelado, o registro impactante rapidamente se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários.

O caso aconteceu na semana passada na cidade russa de Novorossisk. Confira o registro compartilhado no YouTube:

