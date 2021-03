Vídeo: Homem tenta alimentar crocodilo, mas por pouco não se torna a refeição; assista

Matt Wright, este é o nome do influenciador que divulga frequentemente experiências com crocodilos em sua conta do Instagram, e que já conta com um público de mais de 350 mil seguidores.

Embora não seja necessariamente um vídeo recente, uma gravação continua repercutindo e mostra como é importante adotar todos os cuidados quando estamos nos referindo a animais selvagens.

Para quem está curioso, nesta oportunidade, Matt compartilhou uma experiência em que tenta alimentar um crocodilo com pedaço grande de carne, porém mesmo jogando o alimento em direção à boca do réptil, o animal acaba avançando no influencer.

Na gravação, que atualmente já soma quase 100 mil visualizações, desde que foi publicada, é possível escutar ainda o som emitido pelo crocodilo ao tentar avançar em Wright.

Junto com o vídeo, Matt aproveitou para brincar na legenda, dizendo que “o crocodilo estava com um pouco de fome”.

Embora esta não seja experiência atípica para Wright, para os internautas que o seguem, cada novo caso compartilhado em seu perfil, os deixa bastante impressionados e curiosos.

Quer ver como foi este momento? Confira abaixo o vídeo divulgado no Instagram do influenciador. (Continua depois do vídeo).

Importante! Não repita isso em nenhuma hipótese!

Caso veja o perfil de Matt, poderá conferir que como citado anteriormente há diversas outras experiências semelhantes, porém esta iniciativa não deve ser reproduzida.

Caso se depare em algum momento com um animal selvagem, seja ele um crocodilo ou de qualquer outro tipo, o correto é não se aproximar e acionar imediatamente o serviço de proteção que irá acolhê-lo e direcioná-lo para o local adequado.

