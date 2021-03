Vídeo registra momento em que urso persegue homem pelas ruas de uma cidade russa

Um vídeo impressionante registrou o momento em que um urso grande perseguiu um homem pelas ruas de uma cidade russa.

A gravação impactante foi compartilhada pelo canal ‘RT en Español’ no YouTube. O arquivo se tornou viral nas redes sociais.

De acordo com as informações, o animal gigante perseguiu o homem que falava ao telefone na rua por alguns minutos.

O urso em questão não é supostamente um animal selvagem, mas sim domesticado e que vive em um hotel local (o que é permitido no país).

Ele teria escapado do local, e por isso estava pela rua. No entanto, foi capturado logo depois do acontecimento viral.

Reprodução/YouTube

"Urso domesticado"

E foram várias as reações dos usuários: “quero um abraço humano”, “você está caminhando tranquilamente pela rua e vê um homem sendo perseguido por um urso”.

Como revelado, o caso aconteceu no dia 17 de março no município russo de Nizhnevartovsk. Confira o registro compartilhado no YouTube:

Com informações do site ‘RT en Español’

