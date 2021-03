Vídeo que mostra ataque de píton contra jacaré impressiona nas redes sociais

Um vídeo feito pelo cinegrafista de vida selvagem Heiko Kiera voltou a circular no Facebook. A gravação de 2016 mostra como uma grande píton ataca e se alimenta de um jacaré em um pântano de Everglades, nos Estados Unidos.

Entenda a razão que fez esses animais se tornarem invasores que desequilibraram a fauna local

No sul da Flórida, a captura de pítons se tornou um ofício legalizado para muitas pessoas, já que a cobra é invasora e ameaça a vida selvagem local ao se alimentar de diversas espécies, como jacarés, veados e até linces.

De acordo com o portal Roaring Earth, as pítons são nativas do sudeste asiático, mas chegaram na Flórida por conta do comércio de animais de estimação.

Confira mais:

Quando os proprietários decidiam desistir de criar as cobras, buscavam parques e áreas verdes em Everglades para soltar os animais, que passaram a se reproduzir. Após furacões inúmeros animais criados em casa também escaparam, o que ajudou muito no aumento da população.

No ano passado, o caçador de pítons Mike Kimmel, se tornou notícias após capturar uma píton de mais de 5 metros em um ninho com 22 ovos, próximo ao Parque Nacional Everglades. O registro foi compartilhado e surpreendeu as redes sociais.

As imagens a seguir podem causar sensibilidade: