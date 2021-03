Vídeo registra momento em que onda forte faz pequena embarcação com pescadores virar próximo da costa

Um vídeo impressionante registrou o momento em que uma onda forte faz uma pequena embarcação com pescadores virar próximo da costa.

A gravação foi compartilhada nesta semana pelo canal ‘ViralHog’, que conta com quase 900 mil inscritos no YouTube.

Como revelado pelo canal, o acidente aquático aconteceu na região de Merimbula, na Austrália, no dia 7 de março.

Apesar do curto registro, o vídeo com o momento acabou viralizando nas redes, com várias reações dos usuários.

Reprodução/YouTube - ViralHog

Mar agitado e pequena Embarcação

Como mostra a gravação, o pequeno barco navega no mar agitado, quando uma forte onda acaba virando a embarcação.

Ainda de acordo com as informações, os três pescadores foram socorridos por transeuntes. Confira o registro:

