VÍDEO: poda imprudente de árvore próxima de rua movimentada quase termina em tragédia

Uma poda descuidada de uma árvore, próxima de uma rua movimentada, quase terminou em tragédia na Tailândia.

A gravação do momento foi compartilhada nesta semana pelo canal ‘ViralHog’, que conta com quase 900 mil inscritos no YouTube.

Nas imagens, é possível ver como um homem utilizando uma motosserra tenta cortar uma árvore em um lote vazio.

Reprodução/YouTube - ViralHog

Sem adotar os cuidados necessários e de forma imprudente, a árvore acaba caindo sobre uma rua movimentada e atingindo em cheio um veículo.

Como revelado pelo canal, o caso imprudente aconteceu na cidade tailandesa de Chiang Mai, no dia 10 de março.

Imagens sensíveis: vídeo impressionante registra momento em que 4 pessoas são atingidas por um raio na Índia O vídeo foi captado por uma câmera de segurança que registrou o momento da tragédia.

Quase termina em tragédia

Segundos antes da queda impactante, também passaram pelo local uma pessoa idosa caminhando e um motociclista, escapando do acidente.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo foi gravado por uma câmera de vigilância residencial. Confira o registro:

Com informações do canal ViralHog

LEIA TAMBÉM: