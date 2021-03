Vídeo mostra momento em que píton dá bote no olho de youtuber durante gravação

Um YouTuber, que é quem se torna famoso com vídeos produzidos para o YouTube, se tornou notícia depois de quase perder um olho gravando um vídeo para o seu canal. As imagens, mostram como uma píton recém capturada reagiu ao ser manipulada e filmada.

De acordo com o The Sun, Nick Bishop, de 32 anos, encontrou a cobra de um metro de comprimento no Parque Nacional Everglades, na Flórida. Além de receber o ataque certeiro no rosto, ele também teve mordidas no braço.

Após o ataque que por pouco não deixou o youtuber cego, ele ainda tenta brincar dizendo aos telespectadores: "Bem, chamamos isso de amor".

Confira mais:

Bishop teve sorte que a mordida não afetou seu globo ocular, já que as presas do réptil atingiram sua sobrancelha. A píton não é venenosa, mas sua mordida é muito dolorosa e pode causar infecções.