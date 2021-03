Vídeo mostra píton dando bote no rosto do cuidador quando ele se distrai; cobra estava defendendo os ovos

Criar enormes pítons não deve ser nada simples até para quem é experiente. Este é o caso de Jay Brewer, que fundou o Reptile Zoo, uma loja de animais que acabou se transformando em zoológico especializado em repteis nos Estados Unidos.

De acordo com o NDTV, o profissional mostrou como escapou por pouco, graças a aba do seu boné, de levar um bote certeiro no rosto. Na gravação a grande cobra está enrolada em uma caixa junto aos seus ovos.

"Uau! Atacou assim que meus olhos se desviaram dela. Viu como essa cobra é inteligente? No segundo que eu desviei meus olhos, ela soube que eu não estava pronto para desviar", explicou ele após se esquivar da cobra.

As pítons fêmeas põem até 100 ovos, que são chocados de dois a três meses. Para manter os ovos aquecidos, elas contraem ou estremecem continuamente os músculos e podem se tornar mais agressivas quando se sentem ameaçadas.

Jay Brewer, que faz sucesso nas redes sociais com os vídeos impressionantes de cobras e outros répteis, já mostrou o nascimento das cobras. Confira:

