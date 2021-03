VÍDEO: impressionante retirada de veículo ‘voador’ que foi parar no teto de um colégio após acidente em alta velocidade

Um vídeo impressionante registrou a retirada de veículo ‘voador’ que foi parar no teto de um colégio após um acidente em alta velocidade.

De acordo com informações da emissora T13, o acidente incomum ocorreu na semana passada, assustando moradores da região.

O carro percorreu cerca de 40 metros forma de inexplicável, em pleno ar, e bateu no teto do ginásio de uma escola em Viña del Mar, no Chile.

Reprodução/Instagram - T13

Neste domingo (14), o carro foi retirado, mas já foi confirmado que a estrutura esportiva terá que ser refeita por conta dos danos.

Como revelado site chileno, o carro estava com dois ocupantes, que tiveram ferimentos leves. Confira o registro impressionante (YouTube):

Simulação do grave acidente provocado pelo veículo

Embora os motivos do acidente, objeto de investigação, ainda sejam desconhecidos, um drone, arquivo divulgado por Nikolás Leyton nas redes sociais, simulou como teria sido o "voo" do carro.

Segundo informações oficiais, o veículo teria percorrido uma descida muito acentuada e, por motivos ainda não totalmente esclarecidos, "voou" até atingir o teto.

A simulação faz com precisão a descida de um morro e sobrevoa a distância que o veículo cruzou antes de bater no telhado do estabelecimento. Confira:

Com informações da emissora T13

