Vídeo mostra luta por sobrevivência de girafa ao ser atacada por 5 leoas; assista

Um vídeo compartilhado no YouTube e que foi registrado no Parque Nacional Greater Kruger, na África do Sul, traz mais um retrato da vida selvagem e mostra como uma girafa fez para sobreviver ao ataque conjunto de 5 leoas.

No vídeo, que já conta com mais de 3 milhões de visualizações, é possível ver que as felinas tentaram de todas as formas fazer com que a girafa se tornasse sua próxima refeição, uma delas inclusive escalando o animal e mordendo seu pescoço.

De toda forma, após diversas tentativas frustradas, as leoas acabaram cedendo e deixaram a girafa ir embora.

Quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.

