Parado pela polícia, idoso apresenta CNH com foto do Padre Cícero

Um idoso de 62 que passeava com a neta de sete na garupa de uma moto sem capacete, sem lanterna e sem placa ficou revoltado quando foi parado pela polícia na rodovia AL-210, em Alagoas.

Quando os policiais pediram documento, o homem apresentou uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) aparentemente nova, mas com um dado inusitado: o nome do condutor e a foto eram do padre Cícero de um lado, e do Frei Damião, do outro.

Os dois religiosos muito famosos entre os nordestinos morreram em 1934 e 1997, respectivamente.

Ele esclareceu que havia comprado o documento em Juazeiro do Norte, no Ceará, e que o vendedor havia garantido que aquela carteira era válida em todo o país.

Os policiais tentaram explicar ao senhor que ele tinha sido vítima de um golpe e que o documento era falso, mas ele se recusou a aceitar que o vendedor o havia enganado.

Para piorar um pouco mais a situação, o idoso possuía apenas a nota de compra da motocicleta.

Os agentes resolveram não autuar o homem por fraudar a documentação, visto que ele já havia sido ludibriado e o documento apresentado era apenas ‘uma lembrança’ de viagem.