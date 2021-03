O vídeo enganoso que mostra jovem ‘dirigindo em alta velocidade e saindo do carro’ em movimento que se tornou viral nas redes sociais.

Um vídeo que uma mostra jovem, aparentemente, ‘dirigindo em alta velocidade e saindo do carro’ em movimento se tornou viral nas redes sociais.

A gravação foi compartilhada nesta semana pela página de humor ‘Rolê Aleatório’ no Twitter, que já conta com mais de 620 mil seguidores.

Nas imagens, com mais de 330 mil vizualizações, é possível ver ela aparentemente ‘dirigindo rapidamente e saindo do carro’, ao lado de uma linha férrea.

Ela é gravada por uma amiga, cantando e dançando ao mesmo tempo. De início, a atitude assustou os internautas.

No entanto, no final do vídeo, os usuários percebem que foi apenas uma ilusão, motivado pelo trem em movimento.

E foram várias as reações dos usuários: “achei que era o carro que estava andando” e “fiquei com o coração na mão”. Confira:

