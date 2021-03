Grupo de pescadores captura e mata enorme tubarão de quase 400 kg na Austrália

Um grupo de pescadores recentemente capturou e matou um enorme tubarão-tigre de quase 400 kg na Austrália.

O caso aconteceu na região de Sydney, uma das maiores cidades do país, de acordo com informações do site 7NEWS.

Reprodução/YouTube

Algumas fotos da captura cruel circulam pelas redes sociais. A história polêmica também tem revoltado inúmeros usuários.

Ainda de acordo com as informações, o grupo de pescadores ainda estaria recebendo ameaças. Confira o registro:

