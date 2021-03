Pedido de casamento termina em desastre com ciclista ‘atropelando’ fotógrafa no meio da proposta

Um pedido de casamento terminou em desastre com um ciclista ‘atropelando’ a fotógrafa no meio da proposta.

A gravação foi compartilhada nesta semana pela página de humor ‘Pessoas caindo todo dia’ no Twitter. O vídeo se tornou viral nas redes.

Como é possível ver, o ciclista acaba ficando desatento e batendo contra a profissional, que aparentemente também estava desatenta com a situação.

Como revelado, a situação pega os noivos de surpresa, mas que se resolve rapidamente (já que não houve gravidade).

E foram várias as reações dos usuários: “agora a fotógrafa e o ciclista tinham que se casar”, “melhor plot twist do dia” e “não me faça o pedido na passarela”.

O registro viral já conta com mais de 230 mil visualizações na plataforma. Confira o momento exato:

