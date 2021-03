Mulher agride e tosse em motorista de aplicativo após se recusar a usar máscara; veja

Um caso registrado no último domingo (7) gerou polêmica e repercutiu nas redes. Aos que estão curiosos sobre o que aconteceu, uma mulher, que estava acompanhada de outras duas pessoas, agride e tosse em um motorista de aplicativo, após ele solicitar que ela utilizasse máscara de proteção, devido a atual pandemia de coronavírus.

Um vídeo compartilhado pelo Live Leak mostra o ocorrido, confira abaixo. (Continua depois da gravação).

Em entrevista, Subhakar Khadka, o motorista, contou mais sobre como se sentiu com esta situação: “Eu nunca disse nada de ruim para elas, eu nunca xinguei, não me criaram assim. Eu não bato nas pessoas, não me educaram dessa maneira”, contou.

De acordo com informações compartilhadas, uma das mulheres chegou a borrifar gás de pimenta no rosto do homem.

Por fim, não foram revelados detalhes até o momento sobre uma possível ação da plataforma em relação à atitude da mulher.