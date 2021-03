Vídeo registra momento em que carro descontrolado invade casa e assusta morador

Um vídeo registrou o momento em que um carro descontrolado invade brutalmente o quintal de uma casa nos Estados Unidos.

O arquivo viral foi compartilhado nesta semana no YouTube pelo canal ViralHog. O vídeo rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Como revelado, p condutor do veículo acaba perdendo o controle, batendo contra outro veículo branco, invadindo a área privada e assuntando o morador.

Ainda de acordo com as informações, o caso aconteceu no estado americano d3Massachusetts. Confira o registro:

