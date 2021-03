Vídeo mostra captura de cobra caninana de quase dois metros encontrada em residência

Uma cobra caninana com quase dois metros de comprimento foi capturada na semana passada no quintal de uma residência de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

De acordo com o portal Studio Fm, a equipe da Fundação Ambiental Jaraguense do Meio Ambiente (Fujama) foi chamada por moradores para resgatar o animal.

“Maior caninana (Spilotes pullatus) que já resgatamos! 1,94 metro de comprimento! Lembrando que as caninanas não são peçonhentas”, escreveu o biólogo conservacionista, Gilberto Ademar Duwe, que foi o responsável por capturá-la.

Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, o profissional mostra muita habilidade ao agarrar o réptil com as próprias mãos. Confira:

Confira mais:

A cobra caninana é muito ágil e pode chegar a medir dois metros e meio. Ela não é venenosa, mas tende ser bastante agressiva e dá vários botes em sequência quando se sente ameaçada. Seu modo de ataque é bem característico, já que ela incha seu pescoço e levanta a parte frontal do corpo.