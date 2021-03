VÍDEO: Machucado, cão entra sozinho em clínica veterinária e recebe ajuda

Um novo vídeo comoveu os usuários nas redes sociais nesta semana. O registro mostra um cão machucado que entra sozinho em uma clínica veterinária e recebe atendimento.

O caso comovente aconteceu em Juazeiro do Norte-CE, na Clínica Veterinária Vet Vip, de acordo com informações compartilhadas no Instagram.

Como revelado, o animal tinha uma unha encravada, mas a veterinária Dayse Ferreira que o atendeu detectou um tumor cancerígeno.

Ainda de acordo com as informações, ele precisará ficar internado por 30 dias. Um ‘vakinha virtual’ também foi iniciada pela página.

E foram várias as reações dos usuários: “muito inteligente, impressionante”, “que fofura gente” e "parabéns pela atitude linda”. Confira:

