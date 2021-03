Visita inesperada: Vídeo mostra homem encontrando cobra venenosa no vaso sanitário da própria casa

Um homem teve uma surpresa nada agradável ao usar o banheiro da sua casa em Pailin, no Camboja. Ray Sopha pensou que alguém não tinha puxado a descarga corretamente, mas quando observou melhor, viu que se tratava de uma grande cobra dando as caras no vaso.

De acordo com o Daily Mail, ele logo percebeu que se tratava de uma cobra venenosa, provavelmente uma cobra-rei, que com só uma picada pode matar um elefante. A espécie chega a medir mais de 4 metros.

Desde então, o proprietário disse que ele e sua família não usaram o banheiro e a água foi drenada para impedir a volta da cobra venenosa.

“Estamos usando o outro banheiro da casa há uma semana. Não vamos voltar para aquele banheiro até termos certeza de que a cobra não vai voltar. Estou aliviado por ter notado a criatura antes de me sentar no vaso sanitário. Eu só vi essas coisas acontecendo na TV, nunca pensei que isso fosse acontecer comigo na vida real”, explicou.

Confira o vídeo:

Na Tailância um caso semelhante também se popularizou na Internet. Na gravação, a cobra-rei é retirada do vaso sanitário por rescatista. Confira a seguir:

