Vaza vídeo polêmico de professoras universitárias avaliando alunos; assista

Um vídeo de uma reunião de professoras da Universidad de Mendoza (UM), na Argentina, foi publicado recentemente nas redes e não somente polêmica, gerou revolta nos internautas.

O encontro das profissionais seria para a avaliação final dos alunos e o que deveria ser um espaço de discussão comum, resultou em comentários que deixaram diversas pessoas ofendidas.

Dentre os comentários feitos e que estão repercutindo está esta fala de uma das professoras: “Você tem que contratar essa garota para dar as aulas, se acha a professora. Vamos dar um seis para nunca mais a ouvirmos”, relatou.

Além do comentário anterior, em tom de deboche, outra professora diz que não se deu bem com outra aluna e comenta: “Então vamos ferrá-la também” (tradução aproximada).

Com a repercussão do vídeo, a universidade se manifestou e disse que as profissionais estão sendo investigadas.

Não foram revelados novos detalhes sobre o caso até o momento.

Assista abaixo ao vídeo que mostra o ocorrido. (Com Heraldo de México).