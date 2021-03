‘Galinhas abduzidas’: Casal constrói galinheiro em forma de nave alienígena e ganha a internet; assista

Quando você acha que já viu de tudo, um vídeo compartilhado recentemente nas redes mostra que não.

Se te perguntássemos qual a forma de um galinheiro, possivelmente você teria uma ideia específica, certo? Mas e se disséssemos que ele pode ter o formato de uma “nave alienígena”?

Sobre a pergunta feita anteriormente, uma gravação ilustra justamente esta situação em que um casal resolveu inovar e construir um galinheiro em um formato diferenciado: o de nave alienígena.

Leia também:

Sobre a escolha do formato, eles relataram que resolveram unir o amor pelo mundo dos ETs e associá-lo e a necessidade de proteger as galinhas do frio intenso que ocorre nos Estados Unidos atualmente.

Confira abaixo uma reportagem que mostra mais detalhes da “galinave”. (Com Amo Meu Pet).