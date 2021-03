Vídeo emocionante mostra filhote de urso polar que vê a neve pela primeira vez

O zoológico de Nova York gravou um vídeo emocionante em que mostra um pequeno filhote de urso polar brincando na neve pela primeira vez em sua vida

As imagens foram postadas nas redes sociais e derreteram o coração de milhares de internautas, que compartilharam o vídeo.

De acordo com o zoo de Detroit,nos Estados Unidos, a bebê urso é um dos dois filhotes que nasceram em cativeiro em 2010 e foi chamada de Suka. Sua mãe e seu irmão estão bem de saúde, mas ainda convivem no que a entidade chama de “caverna maternidade”, onde os animais convivem com seus pais.

Veja o vídeo:

As autoridades do zoológico explicaram que os filhotes de urso polar ainda são muito pequenos para brincarem sozinhos na neve e precisam de acompanhamento de cuidadores.

Suka não convive mais com os pais, ela está no Centro de Saúde Animal Ruth Robbie Glanes.