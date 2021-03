Crocodilo capturado tinha corpo de menino de 8 anos na barriga

O corpo do filho de um pescador, de apenas 8 anos, foi encontrado intacto dentro do estômago de um crocodilo de mais de 8 metros capturado na Indonésia.

O menino, chamado Dimas Mulkan Saputra, pescava com seu pai calmamente na beira do rio na última quarta-feira quando se afastou um pouco e foi para a beira do rio, de acordo com informações do Daily Mail.

Subitamente o crocodilo saltou da água e num bote violento abocanhou o garoto, arrastando-o para dentro do rio. Seu pai pulou na água e lutou com o réptil, na tentativa de libertar o filho, mas o crocodilo nadou para longe e fugiu.

LEIA TAMBÉM:

No dia seguinte, uma equipe conseguiu achar o animal a cerca de 100 metros do local do ataque e o capturou. Ao abrirem a barriga do animal, encontraram o garoto, ainda intacto. O crocodilo o havia engolido sem nem mesmo mastigar.

O ataque ocorreu na aldeia de Muara Bengalon, no distrito de Bengalon e não é o primeiro caso de ataque de crocodilos registrado na região.