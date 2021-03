Vídeo mostra homem fazendo caminhada com cobra e pássaro no ombro

Um vídeo que mostra um homem fazendo uma caminhada inusitada na Austrália se tornou viral no TikTok. A gravação foi feita por Hayley Roben, que ficou chocada ao se deparar com um homem que andava pelas ruas com uma cobra e um pássaro no ombro.

"Você está brincando comigo? Olhe para ele, ele está se divertindo”, disse a mulher no vídeo que acumula mais de 40 mil curtidas na rede social. Confira:

De acordo com o DailyMail, está não é a primeira vez que este jovem é visto com os animais, como relataram pessoas de Sydney.