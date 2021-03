VÍDEO: Lutador jovem acha graça de oponente mais velho e acaba levando a pior no ringue

Um novo vídeo viral mostra o momento em que um lutador jovem, que aparentemente acha graça de oponente mais velho, acaba levando a pior no ringue.

A gravação foi compartilhada pela página de humor ‘Rolê Aleatório’ no Twitter, que já conta com quase 700 mil seguidores.

É possível ver apenas parte da luta, não sendo possível contextualizar toda a história (data e local são desconhecidos).

Como revelado, o vídeo já conta com mais de 70 mil reproduções no Twitter. E foram várias as reações dos usuários na rede social.

“Vai rindo, olha essa sequência”, “E a esquiva? Hahahaha” e “a cara dele no final. Socorro alguém me tira daqui” foram alguns dos comentários. Confira o registro:

x1

véio x coque samurai pic.twitter.com/SqgdZK9xFQ — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) March 4, 2021

