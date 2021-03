Família encontra enorme crocodilo dentro de casa, após retornar de passeio; assista

Como você reagiria se tivesse passado o dia todo se divertindo e ao retornar para casa ter a “surpresa” de encontrar com um crocodilo?

Se você não se imagina nesta situação, um fato recente ocorrido na Flórida, Estados Unidos, deixou membros de uma família bastante apreensivos e com medo.

De acordo com informações compartilhadas no Facebook por Torrie Heathcoat, ao chegarem em casa, ela e os outros familiares ouviram um barulho estranho na garagem e acreditavam até que poderia se tratar de uma possível invasão.

Após uma breve investigação, Torrie contou que a família encontrou um crocodilo de cerca de 2,1 metros. Para evitar qualquer risco tanto para as pessoas, quanto para o réptil, foi acionado o serviço de proteção animal.

Por fim, ao que se sabe, o animal foi recolhido e direcionado para um espaço com outros de sua espécie.

Veja abaixo a gravação que mostra mais detalhes do ocorrido.

VIDEO: The Florida Fish and Wildlife Conservation Commission come to the rescue of a Fort Myers resident after a seven-foot-long alligator made its way inside her home, taking up residence in her garage pic.twitter.com/uFSqCk7pnp

— AFP News Agency (@AFP) March 3, 2021