Cachorrinho ‘vendia’ doces para custear cirurgia, mas morreu após arrecadar dinheiro

A história de Rex, um cachorrinho de Mérida, no México, comoveu as redes sociais recentemente. Aos que se perguntam o que aconteceu, o animal havia sido atropelado e abandonado pelo condutor que não prestou socorro.

Comovida com a situação, Silvia V, uma mulher que estava no local, resolveu resgatar o pet e levá-lo para um veterinário, que afirmou que Rex precisaria de uma cirurgia.

Sem condições de arcar com os custos do procedimento, Silvia iniciou um movimento nas redes sociais para arrecadar a quantia através da venda de donuts. Em uma das fotos divulgadas nas redes é possível ver o cachorro com uma plaquinha para auxiliá-la.

Leia também:

Infelizmente, quando finalmente a mulher conseguiu arrecadar o dinheiro, Rex acabou falecendo devido aos ferimentos do acidente e a um quadro de desnutrição e desidratação que enfrentava.

Sobre o valor arrecadado, Silvia utilizou parte para cremar Rex e o restante doou para outros animais carentes. (Com Amo Meu Pet).