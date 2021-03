Triste e com medo: Cachorra abandonada espera sentada em poltrona que ex-donos retornem

Embora seja uma prática totalmente repudiada e no Brasil em específico considerada crime previsto em lei, o abandono de animais ainda é algo que ocorre com bastante frequência.

Mesmo não tendo acontecido necessariamente em território brasileiro, um caso gerou comoção e levanta um alerta sobre a importância de cuidar em todas as hipóteses dos pets.

Aos que estão curiosos, duas mulheres, Alaina Rosenblatt e Diahann Vega Ochoa, encontraram uma cachorra abandonada, sentada em uma poltrona, com o olhar bastante triste e com medo. Ambas trabalham com serviço de resgate de animais.

De acordo com informações do portal UPSOCL, foi identificado que se tratava de um caso de abandono e que a cachorra, da raça pitbull, estava há vários dias no mesmo local esperando que os antigos donos, que a tinham deixado junto com alguns móveis velhos, retornassem.

Nas imagens compartilhadas por Alaina, é possível ver que a cachorra ficava próximo e em cima de uma poltrona.

Com a ajuda da amiga, as mulheres conseguiram resgatar o animal e levá-lo para um veterinário, local em que recebeu os respectivos cuidados.

Dias após a cachorra se recuperar, Alaina deu início à uma campanha de adoção nas redes sociais. Não foram revelados detalhes sobre o que aconteceu depois.