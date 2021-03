Empresário paga salário por 11 meses e ao pedir para retornar, a maioria dos funcionários tinha outro emprego

Um empresário argentino se tornou recentemente uma figura de discussão, após compartilhar um fato ocorrido, com diversos veículos de comunicação.

Devido a pandemia de Covid-19, para evitar o avanço do vírus, semelhante ao Brasil, alguns estabelecimentos foram impedidos de funcionar por um determinado período, porém sem a possibilidade de demitir ou suspender o contrato de funcionários.

Sob o empresário argentino, ele arcou por cerca de 11 meses com a remuneração de seus colaboradores, tendo um subsídio de 50% e retirando os outros 50% do caixa de seu negócio.

Tudo aparentemente estava “normal”, mesmo com as dificuldades, porém o homem, cuja identidade não foi revelada, teve uma grande surpresa ao pedir que seus funcionários retornassem ao trabalho: ele descobriu que a maioria já tinha outro emprego e continuava recebendo o salário do trabalho anterior.

Em uma das entrevistas, o homem relatou que dos seus 20 funcionários, 14 deles se encontravam nestas condições. Ele declarou ainda toda a sua indignação por ter supostamente arcado com as rendas, mesmo sem ter condições financeiras para isso: “Eu te deixei no banco, não te deixei caído na rua e você me ferrou do mesmo jeito”, relatou.

O fato repercutiu na internet e dividiu opiniões. (Com Mega Notícias).