Vídeos chocantes denunciam como cobras pítons são infladas até a morte para extração de pele

Uma nova investigação da PETA Ásia trouxe imagens chocantes sobre os bastidores da extração de peles de pítons em uma fazenda no Vietnã. Um vídeo mostra como as cobras são amarradas na boca e ânus com elásticos para serem infladas até a morte com um compressor de ar que esmaga seu coração.

“Em vez de explorar selvas e pântanos exuberantes e experimentar todos os prazeres sensoriais aos quais estão tão profundamente sintonizados, as cobras usadas como pele são mantidas em gaiolas imundas, explodidas como balões e até esfoladas vivas. A PETA Ásia está pedindo a todos que rejeitem essa horrível crueldade, recusando-se a comprar quaisquer itens feitos de peles exóticas”, comunicou o Vice Presidente da PETA, Jason Baker.

O vídeo contém imagens fortes:

A PETA Ásia também revelou vídeos do massacre de crocodilos também para a extração de peles. As imagens chocantes mostram os animais amontoados e sendo assassinados. As imagens são sensíveis e podem ser vistas clicando aqui.

A PETA (Pessoas pela Ética no Tratamento de Animais) é uma organização sem fins lucrativos que luta pelos direitos dos animais.