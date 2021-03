Após ser abordada por funcionário de mercado, mulher tira calcinha e usa como máscara; assista

Uma das principais medidas de proteção contra o coronavírus é o uso de máscara e devido a isso, esta se tornou uma das regras em diversos países para que pessoas circulem livremente pelos locais.

De toda forma, mesmo com as respectivas orientações, há indivíduos que insistem em adentrar locais sem a proteção. E o que acontece nestes casos? Geralmente, as pessoas são convidadas a se retirar.

Recentemente, uma situação deste tipo foi registrada em um supermercado na África do Sul e compartilhada no Facebook. No vídeo, que está repercutindo nas redes, uma mulher está sem máscara e é convidada a deixar o empreendimento, porém ninguém esperava pela reação dela.

Para quem está curioso sobre o que aconteceu, ela tirou a calcinha e a utilizou como máscara de proteção.

