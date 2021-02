Tubarão bebê com ‘rosto humano’ apavora pescadores

Um homem de 48 anos pescava na costa da Indonésia quando de deparou com um tubarão adulto preso acidentalmente nas redes de arrasto.

O animal foi jogado no barco e levado com os peixes, mas no dia seguinte, quanto o pescador Abdullah Nuren abriu sua barriga, ficou perplexo: no interior do tubarão, havia três filhotes, e um deles tinha uma aparência totalmente diferente, com dois grandes olhos redondos acima do focinho, lembrando muito um rosto humano.

Reprodução

Ainda assustado, Nuren levou o tubarão mutante para sua casa e rapidamente a notícia se espalhou pelo vilarejo, com muitos vizinhos querendo ver o pequeno tubarão com rosto humano e muitos outros se oferecendo para comprar o animal.

O pescador se recusou a vendê-lo. “Muitas pessoas querem comprá-lo, mas vou preservá-lo. Acho que vai me trazer boa sorte”, disse. (Com Daily Mail)