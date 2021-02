Vídeo chocante mostra momento em que policial resgata homem em lago congelado na Rússia

Um policial foi registrado quebrando o gelo de um rio para resgatar um jovem que estava na água e ficou preso na Rússia.

A fatalidade foi registrada na cidade de Abinsk, quando o agente chegou ao local depois que várias testemunhas relataram que um homem ignorou os avisos e caminhou sobre o gelo, que se rompeu.

Uma testemunha registrou o momento em que o oficial entrou no rio congelado e usou os próprios punhos para quebrar o gelo.

De acordo com informações do site MSN Notícias, infelizmente, o homem de 30 anos perdeu a vida no momento que era transferido para um hospital. Confira:

