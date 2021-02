Bióloga mostra como desvia tubarão-tigre apenas tocando em seu nariz; assista

Esta com total certeza é uma iniciativa que não deve ser reproduzida, inclusive trata-se de uma das orientações deixadas em um vídeo compartilhado recentemente no Instagram da bióloga Andriana Marie.

Se você se interessou e quer saber mais, na gravação, a mulher mostra como faz para desviar um tubarão-tigre encontrado durante um mergulho. “Estes são os princípios básicos de como redirecionar um tubarão tigre. Esta é uma situação tão rara, mas pode acontecer a qualquer pessoa. Eu não aconselharia a estar propositalmente neste tipo de situação sem um guia treinado para lidar com isso”, escreveu na legenda.

Sobre as orientações, caso se depare em alguma situação com um tubarão deste tipo, Marie comentou: “Ao redirecionar tubarões menores, sempre sugerimos usar suas nadadeiras para bloqueá-los em vez de suas mãos, mas com os tubarões-tigre travar seu braço e empurrá-los para longe é a coisa mais segura a fazer. Eles irão disparar através de suas nadadeiras se isso for tudo o que você tem entre vocês dois”, finalizou.

Por fim, a bióloga reforça que esse tipo de iniciativa não deve ser reproduzida com fins de entretenimento. Assista abaixo ao vídeo compartilhado no Instagram.