Vídeo: jacaré chega bem perto de jogadores de golfe, que não notam a sua presença

Um jacaré chegou muito perto de jogadores de golfe que disputavam um importante campeonato na Flórida (Estados Unidos).

Segundo o NY Post, o grande réptil se aproximou sorrateiramente por trás de Justin Thomas, Rory McIlroy e Max Homa, sem que nenhum dos três notasse a sua presença.

VEJA MAIS:

"Essa foi uma tacada corajosa sobre a água com um jacaré no fundo." – Brincou Paul McGinley, comentarista da Sky Sports, que transmitia o campeonato ao vivo na TV. "Espero que ele esteja dormindo." – Completou Ewen Murray, seu colega de transmissão.

Confira abaixo dois vídeos que registraram a presença silenciosa do jacaré no campo de golfe. As imagens (e a indiferença dos jogadores, que não percebem o perigo iminente) são de dar calafrios.

Don't play too close to the water at The Concession. 🐊 pic.twitter.com/1oCC24AUrW — PGA TOUR (@PGATOUR) February 25, 2021