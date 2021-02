‘Vídeos apocalípticas’ mostram erupção do gigantesco vulcão Etna na Itália

O vulcão Etna, situado na parte oriental da Sicília, está atualmente passando por uma série de enormes erupções e expele lava desde dezembro.

Embora as autoridades italianas tenham afirmado que a atual erupção não representa nenhum risco imediato para as aldeias vizinhas, as imagens certamente parecem assustadoras, como revelado pelo jornal Metro UK.

A beautiful video on the eruption of #Etna in Sicily (Italy). pic.twitter.com/anievsykZd — Deborah (@AstroDebora) February 17, 2021

E embora a lava não tenha causado nenhum ferimento ou morte, as nuvens gigantes de cinzas e fumaça estão se tornando um inconveniente.

Lava fountains, pyroclastic flow and lightning during the latest paroxysmal eruptive episode at #Etna, 24 February 2021 pic.twitter.com/j4LXIhAF9W — Boris Behncke (@etnaboris) February 24, 2021

As erupções contínuas forçaram o fechamento temporário do Aeroporto Catania da Sicília – uma ocorrência frequente quando o Etna está em uma fase ativa.

REUTERS/Antonio Parrinello/File Photo

Além disso, os moradores da vizinha Pedara foram colocados em estado de alerta por causa das cinzas. Rochas e destroços levantados no ar pela explosão também caíram com força no assentamento próximo. Confira registros:



Publicidad



Com informações do jornal Metro UK

LEIA TAMBÉM: