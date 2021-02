Vídeo mostra o poder do veneno da cobra-rei ao devorar um lagarto; espécie é a maior cobra mortal do planeta

As imagens que mostram o poder do veneno de uma cobra-rei voltaram a circular no Facebook. No vídeo, a cobra é vista deixando um lagarto rapidamente imobilizado e se alimentando dele.

De acordo com o portal Roaring Earth, a gravação foi feita em 2021 pelos indianos Gopal Bansal e Ajay Giri. Esta espécie, é conhecida por ser alimentar de diversos animais, podendo comer até mesmo outras cobras de até 3 metros.

Elas são reconhecidas como a maior espécie de cobra venenosa no mundo e podem chegar até 4 metros, sendo que a maior já registrada chegou a medir 5,85. Seu veneno libera uma grande quantidade de neurotoxina em uma única mordida, suficiente para matar 20 pessoas, segundo a National Geographic.

Com potencia para derrubar e tirar a vida de um elefante, seu bote rapidamente injetará um coquetel venenoso na vítima que afetará os centros respiratórios do cérebro, causando parada respiratória e insuficiência cardíaca.

Confira mais:

É importante recordar também que não é sempre que lagartos viram refeição de cobras como esta. Um vídeo muito conhecido mostra como um deles consegue escapar por pouco em uma batalha incrível pela sobrevivência. Confira: