'Homem das cavernas' preso em bloco de gelo é encontrado em parque nos Estados Unidos

Em janeiro, um homem das cavernas preso em um bloco de gelo apareceu misteriosamente em um parque de Minneapolis, nos Estados Unidos.

A aparição de ‘Zug-Zug’, como foi apelidado, deixou os visitantes do parque (que atualmente está coberto de neve) muito intrigados. Entretanto, segundo a Fox News, trata-se apenas de uma obra do artista Zach Schumack:

Reprodução / Instagram / Zach Schumack

“Conversei com um menino que descobriu há pouco tempo que Zug-Zug não é um homem das cavernas de verdade. Ele estava em choque. Você podia ver a sua expressão, era uma mente atônita. Acho que é justamente pra isso que serve a arte: pra fazer você pensar, adivinhar." – Declarou.

Schumack afirma ter passado um ano trabalhando na obra de arte realista, que estará disponível no parque até o fim do rigoroso inverno do norte dos Estados Unidos. Seu plano é retirá-lo de lá pouco antes do gelo derreter. Até lá, sua presença vai continuar rendendo ótimas fotos com os visitantes.