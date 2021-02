Dona leva sua cadela com câncer terminal para conhecer a neve e passar seus últimos dias brincando

Uma cadela de cinco anos de idade foi abandonada por seu dono e teve que ser levada para um canil na cidade de Exeter, na Inglaterra.

Segundo o Daily Mail, Charlotte Mullarkey, conheceu a pit bull de pelo marrom durante uma visita ao canil em outubro de 2019 e resolveu adotá-la imediatamente. Foi amor à primeira vista. Entretanto, logo a alegria deu lugar à dor.

Apenas um mês após a adoção, a inglesa de 24 anos descobriu que ‘Bumble’, como foi nomeada, estava com um câncer em estágio avançado nos rins. Talvez, por esse mesmo motivo, ela tenha sido abandonada. Infelizmente o estado da adorável cadelinha era terminal.

VEJA MAIS:

Porém, o ciclo de amor não se encerrou aí: sua nova dona decidiu levar Bumble para conhecer as montanhas do país e passar os seus últimos dias brincando na neve, como se fosse um filhote.

Um vídeo postado no Youtube mostra a alegria da cadela subindo e descendo as montanhas nevadas. As imagens também mostram o talento de Bumble para a pintura. Ela vem sendo tão mimada (no bom sentido), que até mesmo os veterinários ampliaram a sua expectativa de vida.

Linda história, não? Confira o vídeo abaixo e siga a conta de Bumble no Instagram, que é atualizada regularmente por Mullarkey.