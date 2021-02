Vídeo causa revolta: deveria multar mulher por violar toque de recolher, mas termina aos beijos com ela

Um agente de saúde foi flagrado beijando uma mulher que deveria ser multada por estar violando o toque de recolher. O caso aconteceu em Lima, no Peru, no dia 14 de fevereiro.

Nessa data, os peruanos celebram o Dia de São Valentim, o equivalente ao nosso Dia dos Namorados. O toque de recolher foi uma das medidas impostas pelo governo para conter o avanço da Covid-19 no país.

Uma câmera de segurança flagrou o momento do beijo. As imagens causaram revolta no Peru, país que já soma mais de 45 mil mortes pela doença. O agente de saúde foi demitido:

'Nosso prefeito, Luis Molina, tomou a decisão de demitir imediatamente este oficial. Existem várias infrações. A jovem não respeita as regras do distanciamento social e ele permite. Aí ele tira a máscara para dar um beijo nela. Esta ação é muito grave.” – Declarou Ibero Rodríguez, chefe da área de Segurança Cidadã do Distrito de Miraflores, em Lima. Confira o vídeo abaixo: