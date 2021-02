Tiger Woods: imprensa local divulga imagens de carro do jogador de golfe após grave acidente

Tiger Woods, que é amplamente considerado o maior jogador de golfe da história, foi hospitalizado após sofrer um grave acidente de carro em Los Angeles, na Califórnia (Estados Unidos), na manhã de ontem (23/02).

Segundo o La Tercera, o carro do esportista de 45 anos capotou e caiu em um barranco. Ele teve fraturas expostas na perna e, apesar de estar consciente, precisou de ajuda dos bombeiros para sair do veículo, que tava danos significativos.

Reprodução

Uma fotografia divulgada pela imprensa local mostra que havia sangue no airbag do carro. Apesar dos rumores sobre o seu vício em drogas, nenhuma substância ilícita foi encontrada dentro do veículo.

Tiger Woods sofreu vários ferimentos e fraturas, principalmente nas pernas. Ele já foi operado e não sofre risco de vida. Confira abaixo o vídeo com imagens aéreas que mostram o estado do carro após o grave acidente: