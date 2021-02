Homem encena o próprio sequestro para não ir trabalhar

Um morador da cidade de Coolidge, no Arizona (Estados Unidos), encenou o seu próprio sequestro para não ir ao trabalho.

Segundo o NY Post, Brandon Soules foi encontrado com as mãos amarradas perto de uma caixa d’água no início do mês. De acordo com as autoridades responsáveis pelo caso, ele também tinha uma banana enfiada na boca.

O homem de 19 anos alegou que dois homens mascarados o sequestraram, bateram em sua cabeça e o deixaram inconsciente. Eles ainda o teriam conduzido e despejado no local onde foi encontrado.

Entretanto, após uma investigação, os detetives não encontraram nenhuma evidência de que o sequestro ocorreu. Soules então teve que confessar às autoridades que inventou a história para não ir ao trabalho. Ele foi preso sob suspeita de informações falsas à polícia.