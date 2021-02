Covid-19: mulher cria 'lista VIP' para mais ricos furarem a fila da vacinação contra a doença

A presidente do comissariado do condado de Manatee, na Flórida (Estados Unidos) causou polêmica após criar uma lista de prioridade na vacinação contra a Covid-19. No documento, os moradores dos dois endereços mais ricos da região (o que inclui ela própria) seriam os primeiros a serem vacinados.

Segundo o WWSB, nas últimas eleições, os abastados moradores fizeram doações generosas à campanha do governador republicano Ron DeSantis. O caso vazou para a imprensa após um funcionário discordar da ‘lista VIP’ de vacinação.

Vanessa Baugh admitiu ter enviado um e-mail instruindo os funcionários a criarem uma lista permitindo que os VIPs selecionados por ela pulassem a fila para receber a primeira dose da vacina contra a doença.

Com a repercussão negativa do caso nas redes sociais, Bauh teve que pedir desculpas publicamente.