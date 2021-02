Vídeo: assustado com fogos de artifício, cachorro se esconde dentro da parede de casa

Assustado com os ruídos de fogos de artifício, um cachorro decidiu se esconder dentro da parede de um apartamento.

Segundo o Daily Mail, o caso aconteceu no dia 12 de fevereiro, no condado de Xiangshui, na China. Nessa data é celebrado o ano novo chinês.

Ainda não se sabe como o pobre cãozinho conseguiu entrar lá, mas uma equipe de resgate teve que ser chamada para quebrar o gesso da parede com um martelo e recuperá-lo.

Apesar do susto, o animal não ficou ferido. Confira abaixo um vídeo gravado por uma moradora do prédio registrando o momento do resgate: