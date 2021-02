Polícia investiga mulher que afirma ter "engravidado do vento"; ela deu à luz uma hora depois

Uma mulher afirmou que engravidou de uma rajada de vento. Ela deu à luz a uma menina uma hora depois. O caso, que está sendo investigado pela polícia, aconteceu na semana passada na cidade de Cianjur, na Indonésia.

"Depois da oração da tarde, eu estava deitada de bruços na sala de casa e de repente senti uma rajada de vento entrar na minha vagina." – Declarou Siti Zainah, de 25 anos.

Segundo o The Sun, ela teria começado a sentir “dores de estômago” 15 minutos depois. As contrações pioraram e ela teve que ser levada a um posto de saúde comunitário, onde a criança nasceu.

Notícias sobre a gravidez espalharam-se rapidamente pela cidade e as autoridades locais decidiram visitá-la: "Fui ao local com o chefe da subprefeitura e o chefe do distrito. A mãe e o bebê estão saudáveis ​​e o parto foi normal. O sexo do bebê é feminino e ela pesa 2,9 quilos." – Declarou Eman Sulaeman, diretor de uma clínica comunitária.

Eles acreditam que Siti experimentou uma gravidez enigmática – um termo usado para descrever uma gravidez que não é reconhecida pela mãe até que ela tenha entrado em trabalho de parto ou dado à luz. – Siti tem um outro filho com seu ex-marido, de quem se separou há quatro meses.