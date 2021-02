Mulher descobre traição através de detalhe em selfies do marido

Uma mulher descobriu que estava sendo traída após perceber um detalhe em duas selfies enviadas por seu marido (que, na teoria, havia saído para jogar com os amigos em um cassino).

Segundo o Daily Mail, a usuária do TikTok @shesough compartilhou as duas fotos que seu marido tirou no espelho de um banheiro. Se analisarmos as imagens com mais atenção, é possível ver um alisador de cabelo na lateral.

Reprodução / Daily Mail

“Meu marido me mandou fotos tentando ficar todo bonitinho em sua suíte no cassino, mas notei algumas coisas estranhas… Agora ele está solteiro! Você consegue adivinhar o que é?” – Perguntou, em um vídeo postado na rede social.

Apesar de estar com raiva do ex-marido, ela ainda teve o cuidado de borrar o seu rosto em ambas as fotos, protegendo assim a sua identidade. Confira o vídeo abaixo: