Filha de ex-número 1 do tênis é criticada após posar nua sobre elefante ameaçado de extinção

Uma influenciadora digital russa pediu desculpas após posar nua em cima de um elefante ameaçado de extinção.

Na semana passada, Alesya Kafelnikova, que é filha do tenista russo Yevgeny Kafelnikov, ex-número 1 do mundo, postou em sua conta oficial no Instagram o vídeo em que aparece nua em cima do elefante-de-sumatra (Elephas maximus sumatranus).

Segundo o The Sun, as imagens foram gravadas pela jovem de 22 anos na ilha de Bali, na Indonésia. “Vibrações naturais” – Escreveu na legenda da publicação na rede social, onde ela possui 541 mil seguidores.

Nos comentários, muitos usuários criticaram Kafelnikova por usar um animal ameaçado de extinção para caçar ‘likes’ – ou curtidas. Após a repercussão negativa, a influenciadora digital pediu desculpas pelo ensaio.