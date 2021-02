Cão passa a noite ao lado do amigo atropelado para protegê-lo

A imagem de um cão atropelado deitado na avenida com seu amigo ao lado protegendo-o em Iguatu, no Ceará, chamou a atenção dos motoristas que transitavam pelo local e a história deles ganhou as redes sociais.

O cão Castanha foi atropelado no último domingo e não conseguia mais andar, mas seu companheiro, chamado Caju, ficou ao seu lado por uma noite inteira esperando ajuda, que só chegou na segunda-feira de manhã.

Os dois foram recolhidos pela ONG Adota animais e levados para uma clínica veterinária, e os voluntários da organização atualizam as redes com o estado de saúde dos animais.

Castanha está bem melhor, mais ainda vai ter que passar por um raio x das patas dianteiras para avaliar se há riscos, mas o cãozinho já está conseguindo ficar de pé e agora a ONG pretende buscar uma família para adotá-los, mas há uma condição: tem que ser os dois juntos, eles não querem ver os amigos separados!