Urgente: turbina de avião pega fogo no ar e despenca sobre casa nos EUA

A turbina de um avião da United Airlines pegou fogo no ar e despencou sobre uma casa nos Estados Unidos. O incidente ocorreu hoje (20/02), por volta das 13:30.

Segundo a CNN, o Boeing 777-200 havia acabado de decolar do aeroporto de Denver, no Colorado, quando sofreu uma pane em sua turbina direita. O voo United 328 tinha como destino a cidade de Honolulu, no Havaí mas, por causa do incêndio, teve que retornar ao aeroporto de Denver para um pouso de emergência.

Durante o caminho de volta, partes da turbina em chamas despencaram sobre uma área residencial em Broomfiled, um subúrbio de Denver. Um morador do local postou uma foto de destroços do avião caídos na porta da sua casa.

Um passageiro do voo também conseguiu filmar com seu smartphone a turbina pegando fogo enquanto retornava ao aeroporto de Denver. Confira o vídeo abaixo, que foi postado em suas redes sociais:

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb — michaela🦋 (@michaelagiulia) February 20, 2021

De acordo com as autoridades locais, havia 241 pessoas à bordo do avião. Apesar do susto, nenhum passageiro ou membro da tripulação do avião ficou ferido. Até o momento, também não há nenhum registro de pessoas feridas em solo.