Câmera de museu paranormal registra curioso movimento de boneca Annabelle; veja

Se você já assistiu o filme da boneca Annabelle, possivelmente deve se lembrar que toda a trama contada resulta em uma história sombria, não é mesmo?

Recentemente, um fato ocorrido no Museu Paranormal de Yucatán, localizado no México, deixou diversos internautas intrigados. Se você está se perguntando o motivo, durante a noite, período em que o local está vazio, a boneca Annabelle, que se encontra no local, cai de maneira inesperada ao chão.

Veja também:

O que chamou a atenção neste caso, é que segundo a narração apontada no vídeo sobre a situação que aconteceu no dia 14 deste mês, além de estar bem posicionada, não havia nenhuma presença de vento no local, o que poderia ter influenciado para uma possível queda da boneca.

Por fim, o vídeo dividiu opiniões, tendo pessoas que acreditam de fato se tratar de algo sobrenatural e outras que afirmam ser uma farsa.

Vamos deixar abaixo a gravação para que você tire suas próprias conclusões. Combinado?